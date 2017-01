特朗普夫人與希拉莉同穿Ralph Lauren出席總統就職禮

By

特朗普夫人米蘭妮週五身穿天藍色長大衣及樽領長裙,出席丈夫的總統就職禮,她的裝束是美國時裝設計大師Ralph Lauren的作品,希拉莉當天身穿的白色套裝,原來也是Ralph Lauren的設計。

即將卸下第一夫人稱號的米雪兒,則身穿紅色短袖上衣,在白宮迎接米蘭妮,第一女兒Ivanka當天選了Oscar de la Renta的出品。

希拉莉過去曾多次穿著Ralph Lauren設計的套裝,她週五的裝束與她在7月出席民主黨黨代表大會時相似。

當天打扮最惹人矚目的要算是特朗普的資深顧問Kellyanne Conway,她當天穿了Gucci出品的軍裝紅白藍3色羊毛大衣,前幅有兩排貓頭鈕扣,頭戴紅幅,她形容她當天的裝扮是”特朗普革命裝”,但有人卻戲稱她是現實版胡桃夾子。

