前總統克林頓的女兒Chelsea經常在網上恥笑特朗普的言行,或者評擊他的推文,不過當特朗普最小的兒子遭到評擊時,Chelsea卻立即表態捍衛他,第一夫人Melania就在事後發推文表示感謝。

事緣保守新聞網站The Daily Caller的一名記者,日前發表文章呼籲特朗普的小兒子Barron,要配合他居住在白宮身份來打扮。

文章顯示Barron身穿T恤短褲和輕便鞋,這是一般同年齡男童在夏天的打扮。

克林頓女兒Chelsea於是發推文呼籲媒體和所有人,不要再搞Barron Trump,讓他有一個應有的私人童年。

第一夫人也發推文感謝Chelsea,並表示支持所有兒童做自己非常重要,她又加上’停止欺凌兒童’的標籤。

