【KTSF 陳令楠報導】

第一夫人Melania與小兒子Barron,正式搬到白宮居住。

特朗普總統陪伴Melania及11歲兒子Barron,週日抵達首都華盛頓,正式遷入白宮,是自1963年以來,再有總統的兒子入住白宮。

特朗普今年1月就職,不過Melania仍住在紐約特朗普大樓,直至Barron本學期結束,他將會轉讀華盛頓的學校。

