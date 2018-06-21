第一夫人訪無證兒童前穿”我不在乎”外套惹非議

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【KTSF 江良慧報導】

第一夫人米蘭妮婭（Melania Trump）週四突然到訪德州一個收容無證兒童的中心，探訪中心內的無證兒童和官員，不過，她上飛機時穿著一件外套，印有：”我其實並不在乎，你在乎嗎？”的字樣，惹來非議。

第一夫人上飛機時身穿的外套，背面有塗鴉式的字樣，寫著”我其實並不在乎，你在乎嗎？”。

她在收容中心探訪期間，就沒有穿同一件外套，她的發言人就強調，第一夫人穿著這外套並非要暗示甚麼，又說重要的是今天的探訪，希望媒體不要把重點錯放在她的衣著上。

不過在探訪後，第一夫人在專機返抵首都華盛頓落機時，又再次穿著同一件外套，她上車前沒有回答記者提問。

報導指這件外套是服裝公司Zara的出品，售價39元，但這件外套與第一夫人慣常穿著的名牌時裝很大分別，第一夫人出席公開場合時，大多穿著國際名設計師的時裝，以及名牌高跟鞋。

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