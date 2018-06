第一夫人訪無證兒童前穿”我不在乎”外套惹非議

By

【KTSF 江良慧報導】

第一夫人米蘭妮婭(Melania Trump)週四突然到訪德州一個收容無證兒童的中心,探訪中心內的無證兒童和官員,不過,她上飛機時穿著一件外套,印有:”我其實並不在乎,你在乎嗎?”的字樣,惹來非議。

第一夫人上飛機時身穿的外套,背面有塗鴉式的字樣,寫著”我其實並不在乎,你在乎嗎?”。

她在收容中心探訪期間,就沒有穿同一件外套,她的發言人就強調,第一夫人穿著這外套並非要暗示甚麼,又說重要的是今天的探訪,希望媒體不要把重點錯放在她的衣著上。

不過在探訪後,第一夫人在專機返抵首都華盛頓落機時,又再次穿著同一件外套,她上車前沒有回答記者提問。

報導指這件外套是服裝公司Zara的出品,售價39元,但這件外套與第一夫人慣常穿著的名牌時裝很大分別,第一夫人出席公開場合時,大多穿著國際名設計師的時裝,以及名牌高跟鞋。

