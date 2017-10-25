Mega Millions將調高投注金額 增加新玩法

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【KTSF 劉瑩報導】

Mega Millions樂透的投注規則將從本週末開始發生變更，每注的金額上升，而頭獎的累積獎金會增加。

從週六10月28日開始，投注的Mega Millions規則將會發生變更，投注金額將會從目前的每注1元上升至2元，而頭獎的最低獎金將從1,500萬上升至4,000萬，但中得頭獎將會更加難，機率將從現時的2億5890萬分之一，上升至3億260萬分之一。

然而中二獎100萬美元卻會較現時容易，三獎的中獎金的亦都從5,000美元上升至1萬美元，而總體的中獎機率方面，會從現時24分之1，上升至14.7分1。

玩法方面，Mega Millions亦都做出全面的改革，由原來75個號碼當中挑選5個，變更為從70個號碼當中挑選5個中獎號碼，但Mega號碼則從原來15個當中挑選一個，變更為25個號碼中挑選一個。

另外，Mega Millions又引入3美元的頭獎獎票新玩法，持有此類獎票的民眾，將會比其他民眾有多一個選擇頭獎的機會，不過此類獎票只適用頭獎級別。

使用於新規則的首次抽獎時間將會在下週二10月31日，萬聖節前夕開始。

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