Mega Millions將調高投注金額 增加新玩法

【KTSF 劉瑩報導】

Mega Millions樂透的投注規則將從本週末開始發生變更,每注的金額上升,而頭獎的累積獎金會增加。

從週六10月28日開始,投注的Mega Millions規則將會發生變更,投注金額將會從目前的每注1元上升至2元,而頭獎的最低獎金將從1,500萬上升至4,000萬,但中得頭獎將會更加難,機率將從現時的2億5890萬分之一,上升至3億260萬分之一。

然而中二獎100萬美元卻會較現時容易,三獎的中獎金的亦都從5,000美元上升至1萬美元,而總體的中獎機率方面,會從現時24分之1,上升至14.7分1。

玩法方面,Mega Millions亦都做出全面的改革,由原來75個號碼當中挑選5個,變更為從70個號碼當中挑選5個中獎號碼,但Mega號碼則從原來15個當中挑選一個,變更為25個號碼中挑選一個。

另外,Mega Millions又引入3美元的頭獎獎票新玩法,持有此類獎票的民眾,將會比其他民眾有多一個選擇頭獎的機會,不過此類獎票只適用頭獎級別。

使用於新規則的首次抽獎時間將會在下週二10月31日,萬聖節前夕開始。

