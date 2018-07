By

【KTSF】

加州彩券局稱,週二開彩的Mega Million頭獎一注獨中,中獎彩券是在南灣聖荷西市售出,幸運兒奪得5.22億元巨額獎金。

這張得獎彩券是在聖荷市South White路的Ernie’s Liquors售出,暫時未知幸運兒的身分。

開二開出的號碼分別是1、2、4、19、29,Mega號碼20。

Mega Millions有史以來最高的派彩額是於2012年3月出現,獎金高達6.56億元,由伊利諾伊州、堪薩斯州和馬利蘭州3名幸運兒瓜分。

