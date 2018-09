By

【i-CABLE】

特朗普總統押後與副司法部長羅森斯坦(Rod Rosenstein )會面。

羅森斯坦週四離開位於馬里蘭州的住所,但並非到白宮與特朗普會面。

白宮表示,特朗普與他通電話後,決定把兩人會面日期延至下週,避免干擾卡瓦諾出席參議院的聽證會。

兩人原定會討論早前有報道指羅森斯坦曾經提議啟動憲法修正案,解除特朗普的總統職務,羅森斯坦指報道失實,據報他正考慮辭職,特朗普早前則指不傾向將羅森斯坦撤職。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。