Medicare換卡在即,舊金山地檢處提醒民眾,要慎防由此引發的詐騙陷阱。

全美超過6,000萬民眾將要更換新版Medicare卡,也就是俗稱的的”紅藍卡”,新的卡片將會新增一個隨機分配的身份識別碼,來替代申領人的社安號碼。

舊金山地檢官提醒民眾,要慎防換卡期間可能發生的詐騙案,去年換卡期間,東灣Contra Costa縣就有民眾收到騙徒電話,要求支付50元換卡費。

當局表示,更換新卡是免費的,要防止落入詐騙陷阱,民眾要注意除了醫療機構及藥房,不應將Medicare卡交予他人,同時要留意醫療賬戶的變更。

