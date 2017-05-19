舊金山豪華公寓層出不窮 買家是甚麼人（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

最新的數據顯示，舊金山目前是加州房價最難負擔的地區，不過在舊金山市中心地段，新建的豪華公寓仍層出不窮，究竟賣主針對的買家是甚麽人呢？

位於舊金山市中心SOMA區的一座豪華公寓大樓，大約5年前建成，共有292間單位，有無敵海景和城市風景，房屋分一房、兩房及三房單位，房價從84萬到800萬元之間，目前已有三成五房屋售出，當中包括不少華裔及亞裔買家。

Compass發展公司公關經理Hana Cha說：”我們看到許多亞裔買家，包括千禧一代科技人才，畢業後在臉書和谷歌工作，也有不同年齡層的亞裔父母，以及沒有小孩的小家庭。”

這間兩房兩個衛生間，有無敵海景的單位位於27層，面積大約1,290平方呎，出售標價是238萬，買主還要根據房屋大小每月繳交1,000到2,000元的管理費。

公寓大廈提供的豪華服務有健身房、室外游泳池、頂樓室外聚會場地，以及如同酒店安排服務的接待員。

Compass開發公司資深公關經理Justin D’Adamo：”大廈裡的服務員可以幫助客人預訂餐廳，安排出行以及家居任何事情，門口還有24小時服務生。”

根據加州房地產經紀協會的最新數據顯示，舊金山房屋的中間價目前是130萬元，而符合資格的買主，年薪必須超過267,000元，因此也令舊金山成為全加州最難買屋的地區。

全州來看，今年第一季房屋的中間價大約是496,000元，但只有32%的加州家庭能負擔這個房價。

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