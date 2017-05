舊金山豪華公寓層出不窮 買家是甚麼人（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

最新的數據顯示,舊金山目前是加州房價最難負擔的地區,不過在舊金山市中心地段,新建的豪華公寓仍層出不窮,究竟賣主針對的買家是甚麽人呢?

位於舊金山市中心SOMA區的一座豪華公寓大樓,大約5年前建成,共有292間單位,有無敵海景和城市風景,房屋分一房、兩房及三房單位,房價從84萬到800萬元之間,目前已有三成五房屋售出,當中包括不少華裔及亞裔買家。

Compass發展公司公關經理Hana Cha說:”我們看到許多亞裔買家,包括千禧一代科技人才,畢業後在臉書和谷歌工作,也有不同年齡層的亞裔父母,以及沒有小孩的小家庭。”

這間兩房兩個衛生間,有無敵海景的單位位於27層,面積大約1,290平方呎,出售標價是238萬,買主還要根據房屋大小每月繳交1,000到2,000元的管理費。

公寓大廈提供的豪華服務有健身房、室外游泳池、頂樓室外聚會場地,以及如同酒店安排服務的接待員。

Compass開發公司資深公關經理Justin D’Adamo:”大廈裡的服務員可以幫助客人預訂餐廳,安排出行以及家居任何事情,門口還有24小時服務生。”

根據加州房地產經紀協會的最新數據顯示,舊金山房屋的中間價目前是130萬元,而符合資格的買主,年薪必須超過267,000元,因此也令舊金山成為全加州最難買屋的地區。

全州來看,今年第一季房屋的中間價大約是496,000元,但只有32%的加州家庭能負擔這個房價。

