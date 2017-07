By

灣區8個縣房屋銷售成交價中位數在上個月創歷史新高。

CoreLogic公佈,6月份灣區房屋銷售成交價中位數達到735,000元,比5月份增加1.4%,比去年同期的683,000元增加7.5%。

這8個縣不包括中半島聖馬刁縣(San Mateo),當中,舊金山的房屋成交價中位數最高,達到125萬元,其次是北灣Marin縣的108萬元。

數字顯示,自2012年4月以來,房屋成交價中位數已經連續63個月上升,而6月的買家中,有16%是投資者。

