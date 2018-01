Sunnyvale房價節節上升 中位房價升至170萬元（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

網路地產公司Zillow.com的報告顯示,南灣Sunnyvale市的中位房價在去年11月飆升至170萬,比前一年增長接近兩成。

位於矽谷的Sunnyvale市,房價飆升速度近幾年令人矚目,不過十年前,這個城市的房價相較周邊城市仍很便宜,沒想到隨著矽谷高科技行業的繁榮,也催高了Sunnyvale的房屋價格,中位價去年11月已接近140萬。

Zillow.com的報告顯示,去年11月,Sunnyvale的中位房價最高飆至170萬以上,比2016年同期增漲19.7%,Zillow預估到今年11月會繼續上升9.3%。

舉例來說,位於Sunnyvale市的Piedra Drive 112號的一棟獨立房屋,三房兩浴,居住面積1,605平方呎,售價高達175萬。

而該市房屋中位價是140萬,以每平方呎計算是860元,甚至高於聖荷西都會區每平方呎591元的價格。

而該市目前出售的房屋中位價是132萬,因此也令租金大幅看漲,中位價房租是3,650元,也比聖荷西都會區高250元。

一個靠近101公路的一房一浴,面積不到1,100呎的單位,月租金高達3,900元。

分析指出,法拍房屋在未來幾年是影響房價的一個因素,而Sunnyvale法拍屋的機率只佔萬分之0.3,低於聖荷西的0.4,而全國則是萬分之1.6,其中付不起房貸是走向法拍屋的前兆,不過在Sunnyvale,拖欠房貸的情況幾乎是零。

而全美房價由2007年的高峰期至2011年底的谷底共下跌超過兩成,許多屋主的房屋仍處於抵押貸款狀況,但Sunnyvale的屋主完全沒有這種情況出現。

Sunnyvale周邊城市,例如Cupertino、Mountain View、Menlo Park、Palo Alto房價一直都比Sunnyvale貴,所以很多在矽谷工作的,例如Google、Facebook、Yahoo、Apple等大公司工作的員工,買房屋退而求其次,為了上班近,所以Sunnyvale的房屋就成了熱門選擇,因此推高了房價。

還有分析指出,Sunnyvale的237公路一帶,也有很多新成立的高科技公司,隨著僱員增加,也令這一地區的房屋需求增大,除了房價,房屋租金也水漲船高。

