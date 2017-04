中國傳媒披露樓價不停飆升之謎（視頻）

By

有中國企業老闆與親朋戚友向銀行借錢,一口氣買入數百個單位,令到樓市緊張之後再賣出套現,再以這筆找下一個目標繼續炒賣。為何政府不出手制止這些炒賣行為?因為不少財政緊絀中國地方政府,正正靠房地產增加政府收入。

中國《中國證券報》報道,披露大陸個別地方樓價不停飆升原因,其中一個真實個案發生在福建二線城市漳州。

原本經營鞋廠的廠家魏先生,眼見生意慘淡,於是用自己積蓄再加上跟朋友集資及親朋戚友以個人身分向銀行貸款,共籌得1.2億資金,短短數個月內狂掃漳州市內500多個單位,數量佔所有流通盤3分1,造成房源緊缺假象,亦直接令漳州市樓價9個月內,由每平方米7,000元一直漲到2.8萬元。

至上星期,魏先生毅然把500個單位一次過套現,淨賺2億元,他現正物色另一個有炒賣空間的城市。

至於另一個案涉及地方政府與開發商合謀抬高樓價,山西一個小縣城裡,地方政府邀請一批來自浙江的商人到當地投地搞房地產開發,還約定把地價由每畝70萬元提升到250萬元。

樓房建成後,開發商再跟來自各地的炒房團合作,把交易價虛報兩、三成,更相約地產經紀、當地報章一唱一和,把樓價進一步推高幾倍。

當地官員對記者表示,當地工業生產一直處於蕭條狀態,大力發展房地產後,政府收入一下子暴漲超過一倍,其中涉及房地產稅收已超過政府收入一半,大大解決政府多年來財政緊絀問題。

