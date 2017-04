Meals on Wheels面臨撥款危機仍服務長者（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

Meals on Wheels 是專門為長者派送食物上門的非牟利機構,由於川普政府正計劃縮減這部分聯邦撥款,令很多長者開始擔憂以後的類似服務會受到影響。

*早上好!* *(早上好),早上好,(我們又送東西給你吃啦),好啊,多謝,謝謝!*

Meals on Wheels的社工每週都會上門派發食物給行動不便的長者,這位婆婆因為腿腳有疾患,曾經需要三個小時打六支針,行動十分困難。她很感謝該機構的社工經常為她送來食物。

Meals on Wheels 社工郭安娜說,”他們很多走路不便,不能出去買菜,所以我們就有些義工在後面裝這些蔬果袋,然後我們會到家家戶戶,分發這些蔬菜水果新鮮的東西給他們煮飯。”

Mals on Wheels 每天會向全美長者派送大約一百萬份食物,經費的35%來自聯邦撥款。自從川普政府宣布,會考慮縮減對長者服務的預算,受惠於該機構服務的長者都很擔心以後不再有食物給他們。

郭安娜說,”這也是我們所有人關心的,但我們盡量不給他們增加壓力,我會消除他們的憂慮,說我們會繼續送食物,直到我們聽到事實,因為我們也不知道這個預算的所有詳情。”

郭安娜還說,他們的機構除了派送食物,還有講中文的社工協助長者的其他需要,”講廣東話的社工,可以跟他們講需要些甚麽,而且可以幫他們填申請表格,提供交通,好多服務他們都不知道,因為他們沒有接觸過這些服務。”

Meals on Wheels 除了有聯邦撥款,還有來自各方的捐款,例如網上收到的捐款,平均每天就有大約一千元。

