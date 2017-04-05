Meals on Wheels面臨撥款危機仍服務長者（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

Meals on Wheels 是專門為長者派送食物上門的非牟利機構，由於川普政府正計劃縮減這部分聯邦撥款，令很多長者開始擔憂以後的類似服務會受到影響。

*早上好！* *(早上好)，早上好，(我們又送東西給你吃啦)，好啊，多謝，謝謝！*

Meals on Wheels的社工每週都會上門派發食物給行動不便的長者，這位婆婆因為腿腳有疾患，曾經需要三個小時打六支針，行動十分困難。她很感謝該機構的社工經常為她送來食物。

Meals on Wheels 社工郭安娜說，”他們很多走路不便，不能出去買菜，所以我們就有些義工在後面裝這些蔬果袋，然後我們會到家家戶戶，分發這些蔬菜水果新鮮的東西給他們煮飯。”

Mals on Wheels 每天會向全美長者派送大約一百萬份食物，經費的35%來自聯邦撥款。自從川普政府宣布，會考慮縮減對長者服務的預算，受惠於該機構服務的長者都很擔心以後不再有食物給他們。

郭安娜說，”這也是我們所有人關心的，但我們盡量不給他們增加壓力，我會消除他們的憂慮，說我們會繼續送食物，直到我們聽到事實，因為我們也不知道這個預算的所有詳情。”

郭安娜還說，他們的機構除了派送食物，還有講中文的社工協助長者的其他需要，”講廣東話的社工，可以跟他們講需要些甚麽，而且可以幫他們填申請表格，提供交通，好多服務他們都不知道，因為他們沒有接觸過這些服務。”

Meals on Wheels 除了有聯邦撥款，還有來自各方的捐款，例如網上收到的捐款，平均每天就有大約一千元。

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