特朗普政府高層再有人事變動,白宮週四宣布國家安全顧問H.R. McMaster同意辭職,他的職位將會由小布殊年代的美國駐聯合國大使鷹派人物John Bolton接任。

早在國務卿蒂勒森被開除後,已經傳出下一個被撤換的會是McMaster,不過,相比特朗普發推文炒蒂勒森,McMaster的離任氣氛就比較友好。

特朗普和他都發聲明感謝對方,而Bolton就會在4月9日正式上任。

現年69歲的Bolton,在外交議題上一直是一名受爭議人物,他一向主張以強硬態度對付北韓和伊朗,當年就贊成對伊朗動武,曾經說小布殊政府有信心薩達姆侯賽因有收藏大殺傷力武器。

他將會是特朗普上任14個月以來,第三名國家安全顧問。

