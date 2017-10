By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山訪谷區兩間大麻藥店的申請有裁決,Leland街的申請議案延期至明年2月再討論,至於San Bruno街的申請週四獲得通過。

市府規劃部門週四就Leland街5號的大麻藥店申請,以3票對2票同意延期至明年2月1號再作表決,至於另一間位於San Bruno街3015號的大麻藥店,就以4票對1票獲得批准開店。

幾名規劃部門委員認為,San Bruno街的地址附近沒有其他大麻藥店,因此避免了密集情況發生,這是跟Leland街的不同之處。

該區市參事Malia Cohen派代表,以及Ingleside分區警局局長John Hart週四都同樣表示,擔心在Leland街開店會造成密集情況,因為在該鋪位附近的Bayshore街2442號地址,在7月時已通過開大麻藥店。

