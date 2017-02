By

【KTSF 古琳嘉報導】

速食連鎖餐廳競爭激烈,業者推陳出新,要用各種促銷來吸引消費者,快餐龍頭麥當勞就宣布,飲料將全面降價,一杯飲料一律一塊錢。

麥當勞週四宣布從4月開始,所有的汽水類飲料,不論大杯小杯,一率限時特價只賣一塊錢,而小杯的奶昔和咖啡冰沙產品則是只賣兩塊錢,希望飲料降價能讓消費者感到興奮。

麥當勞最新一個季度的業績,顯示在美國本土的店面銷售業績下滑1.3%,市場預期這一波降價促銷是希望刺激消費者回流。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。