灣區麥當勞再推本地口味 南灣四店率先試賣蟹肉三明治

By

【KTSF 古琳嘉報導】

麥當勞先前推出大蒜薯條引發轟動,麥當勞不久後將在灣區250家分店推出新口味的產品,讓消費者嚐鮮。不過週四有四家南灣的分店率先開賣。

麥當勞週四嘗試推出的新產品蟹肉三明治,在南灣聖荷西的麥當勞菜單上出現,一個要價8.99美元,比其他漢堡類產品還貴出許多。雖然要價不斐,週四第一天推出,還是有許多好奇的顧客想要嘗試。

新的蟹肉堡內餡是雪蟹的蟹肉塊拌上美乃滋,外面夾具有舊金山特色的酸麵包。有顧客形容三明治有點難看,但很美味,不過蟹肉大塊一點就更好。

這項新產品是地區性的嘗試性食物,就像先前造成轟動的Gilroy大蒜薯條。業者表示,這是本地的特色食物,就像遊客到漁人碼頭就想吃蟹肉三明治一樣,不過也有消費者不賞臉。

有消費者質疑,既然新產品強調本地特色,為何不使用灣區生產的唐金蟹,而是雪蟹。 業者則做出回應,解釋是為採用方便的食材,而口味絕對是灣區口味。

這項產品未來將會放在灣區250家麥當勞店面,不過目前指有三家聖荷西分店,以及一家在Santa Clara的分店可以買到。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。