快餐連鎖店麥當勞(McDonald)計劃在7年內將其使用的餐具等用品,全部更換為環保材料。

麥當勞表示,在2025年前,其使用的所有紙袋、包裝紙、吸管、杯子等用具,都會由回收或再生材料製成,目前只有一半的用具是此類材料製成。

同時,麥當勞亦計劃在餐廳內增設回收垃圾桶,並在今年年底前將不再在包裝中使用發泡膠,公司指他們是應顧客要求減少包裝垃圾。

