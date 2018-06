By

快餐連鎖店麥當勞宣布,在英國和愛爾蘭的分店,將會從今年9月開始,逐步不再使用膠飲管,改用更環保的紙飲管,預計可以在一年內完全取締膠飲管。

據報麥當勞在英國和愛爾蘭的1,361間分店,每天使用180萬支膠飲管,麥當勞承諾他們到2025年,他們的食品包裝將會是來自可再生、循環再用或經驗證的來源。

環保團體批評,膠飲管一般只會用一次,不容易分解,大部分最後會成為海洋垃圾。

麥當勞表示,會在今年稍後會在美國、法國、瑞典、挪威和澳洲嘗試使用膠飲管的代替品,不過就沒有指明那些飲管會是甚麼物料製造。

