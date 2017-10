大名鼎鼎的金拱門竟然不知?一起看下,指的就是這個”金拱門”,你沒聽錯,麥當勞(中國)有限公司已經改名為金拱門(中國)有限公司,官方微博都已證實。

這個濃厚鄉土氣息的名字,中國內地民眾聽到都嚇一跳,麥當勞改名源於今年8月,中信股份收購麥當勞中港業務。

不過公司強調,改名只牽涉到牌照層面,餐廳的名稱不會變,不過輿論已經一發不可收捨,有網民就擔心連他都要改名,還說笑,不如乾脆改名為”牡丹樓”。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。