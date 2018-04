By

【KTSF 歐志洲報導】

灣區所有的麥當勞快餐店週四開始售賣新鮮的漢堡牛肉,而不是冷凍的牛肉。

這些牛肉塊來自加州中谷Fresno 的農場,在經過特別設計的包裝下,保持牛肉的新鮮,送到麥當勞的餐館之後,只需要儲存在冰箱內,並不需要經過冷凍過程,就可以用來烹調,在烤爐中80秒後就可上桌。

麥當勞品牌聲譽經理陳曉雯說:”我們一直都用百分百的牛肉,現在使用新鮮牛肉,而不是冷凍牛肉,令人興奮,在顧客下單時我們才煮,只用一點鹽和胡椒調味,就像你在家裡做那樣。”

這些新鮮的牛肉塊目前只用於4分之1磅的牛肉漢堡包Quarter Pounder和麥當勞的招牌牛肉漢堡,灣區所有麥當勞都已經開始使用,全美國的麥當勞快餐店將在5月初才會完全開始使用。

