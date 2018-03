By

【KTSF】

週四是三八婦女節,在加州Lynwood市的一間特許經營的麥當勞,以特別吸引人眼球的方式,慶祝節日的到來。

這間餐廳將麥當勞著名的金拱門標誌倒掛,變成英文字母”W”,代表女性“Women”的開頭。

而在週四,全國將會有上百間麥當勞餐廳響應,將金拱門標誌倒掛,而這些麥當勞分店的的老闆全部都是女性。

這個倒掛的標誌也會在該門店的包裝,員工制服中體現。

