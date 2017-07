By

【KTSF 陳嘉琪報導】

美國參議院原定本週表決新醫療法案,取代奧巴馬醫改,但由於共和黨參議員麥凱恩手術後要休養,共和黨擔心不夠票,宣布押後表決。

支持法案的麥凱恩做完摘除左眼血塊手術,要休養一個星期,無法列席投票,而共和黨又有兩名議員表明不會支持法案,令支持法案的共和黨議員剩下49人,加上民主黨全體議員又表示會反對到底,令共和黨無法湊足通過法案所需的50票,宣布押後投票日期,直至麥凱恩重返參議院 。

這次已是共和黨第二次因為不夠票押後參議院表決。

