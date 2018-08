麥凱恩生前吩咐家人 不要邀請特朗普出席喪禮

By

【KTSF 張麗月報導】

共和黨大老麥凱恩去世前,吩咐家人不得邀請特朗普出席他的喪禮。

麥凱恩生前的競選經理兼長期顧問Rick Davis,週一在記者會上說,本週五在國會大廳為麥凱恩舉行的追思儀式,副總統彭斯將代表特朗普政府出席,而特朗普總統本人將不會參加。

麥凱恩家人透露,麥凱恩在去世前表明,不要邀請特朗普出席他的喪禮,消息說到時前任總統奧巴馬與小布殊會在喪禮上發表哀悼詞。

麥凱恩兩次參選總統,都不敵這兩位對手,但不妨礙他們之間的交往。

麥凱恩曾表示大家理念不同,但人品無礙,麥凱恩在去世前幾天,出版了新的回憶錄,在書中,他毫不掩飾批評特朗普專橫霸道。

而特朗普也對麥凱恩不友善,競選時曾指麥凱恩不是越戰英雄,因為他心目中的英雄不會被敵方捊擄。

在麥凱恩去世前,特朗普對國會以麥凱恩名命的2019年度國防授權法完全不提,在麥凱恩去世後,特朗普的推文就只是慰問麥凱恩的家人,而隻字不提麥凱恩本人,白宮下半旗致哀也不到48小時,在輿論強烈責備後,才又再下半旗。

特朗普就發新的推文表示,他與麥凱恩有政策分歧,但他尊重麥凱恩對國家的服務。

政壇上上下下朝野人士都讚揚麥凱恩一生為國家服務,但也有輿論指出,麥凱恩一生好戰,萬事都主張用武力解決,尤其是力挺小布殊,出師無名的伊拉克戰爭,這個是他人生最大的污點。

此外,他從政這麼多年,有過許多政策失誤,製造出不少苦主,這些都不應避而不談。

而麥凱恩的親信Rick Davis,就引述麥凱恩說,只有懷著愛國的心,就可以克服所有的挑戰。

