麥凱恩生前吩咐家人 不要邀請特朗普出席喪禮

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【KTSF 張麗月報導】

共和黨大老麥凱恩去世前，吩咐家人不得邀請特朗普出席他的喪禮。

麥凱恩生前的競選經理兼長期顧問Rick Davis，週一在記者會上說，本週五在國會大廳為麥凱恩舉行的追思儀式，副總統彭斯將代表特朗普政府出席，而特朗普總統本人將不會參加。

麥凱恩家人透露，麥凱恩在去世前表明，不要邀請特朗普出席他的喪禮，消息說到時前任總統奧巴馬與小布殊會在喪禮上發表哀悼詞。

麥凱恩兩次參選總統，都不敵這兩位對手，但不妨礙他們之間的交往。

麥凱恩曾表示大家理念不同，但人品無礙，麥凱恩在去世前幾天，出版了新的回憶錄，在書中，他毫不掩飾批評特朗普專橫霸道。

而特朗普也對麥凱恩不友善，競選時曾指麥凱恩不是越戰英雄，因為他心目中的英雄不會被敵方捊擄。

在麥凱恩去世前，特朗普對國會以麥凱恩名命的2019年度國防授權法完全不提，在麥凱恩去世後，特朗普的推文就只是慰問麥凱恩的家人，而隻字不提麥凱恩本人，白宮下半旗致哀也不到48小時，在輿論強烈責備後，才又再下半旗。

特朗普就發新的推文表示，他與麥凱恩有政策分歧，但他尊重麥凱恩對國家的服務。

政壇上上下下朝野人士都讚揚麥凱恩一生為國家服務，但也有輿論指出，麥凱恩一生好戰，萬事都主張用武力解決，尤其是力挺小布殊，出師無名的伊拉克戰爭，這個是他人生最大的污點。

此外，他從政這麼多年，有過許多政策失誤，製造出不少苦主，這些都不應避而不談。

而麥凱恩的親信Rick Davis，就引述麥凱恩說，只有懷著愛國的心，就可以克服所有的挑戰。

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