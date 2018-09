麥凱恩靈柩移送國會山莊 國會兩黨領袖作最後致敬

By

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院共和黨大老麥凱恩的靈柩週五移送首都國會山莊,供民眾吊唁,國會兩黨領袖也有出席,向麥凱恩作最後致敬。

服務國會超過30年的麥凱恩,其靈柩週五天停放在國會大廳。

數以萬計群眾抵受著高溫排隊入去,向這位被形容為”美國真正英雄”致敬。

在許多議題上,一向與麥凱恩出現嚴重意見分歧的特朗普總統,無被邀請參加儀式,改由副總統彭斯代表。

雖然特朗普曾經指麥凱恩不是越戰英雄,因為他心中的英雄不會被敵方俘虜,但白宮多名政府高官,包括彭斯和國會兩黨領袖,都讚揚麥凱恩是公職人員的典範。

彭斯說:”每個年代都有人以國家為優先,將服務凌駕自己之上,實現理想 麥堅就是這類人。”

週五的儀式是麥凱恩全國舉行5天喪禮的一部份,週六會轉到華盛頓國家大教堂舉行隆重的喪禮,到時有前總統奧巴馬與小布殊發表悼詞。

在週日,麥凱恩就會安葬在馬里蘭州的美國海軍學院附屬墳場,位置是他當年軍中同袍好友Chuck Larson旁邊,下葬儀式只有家人及好友參加。

