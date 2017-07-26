患腦癌麥凱恩現身國會投票 呼籲同僚放下黨爭

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確診患上腦癌的阿利桑那州共和黨聯邦參議員麥凱恩（John McCain）週二帶病返回國會投下贊成票，他一進入會場，就受到兩黨議員的熱烈歡呼，並發表內容帶訓示的講話，呼籲兩黨合作去解決問題。

麥凱恩週二的發言，花了相當多的篇幅檢討自己多年來的純粹為了黨派立場、為了壓低對方政黨、為了意氣而投票的做法，他呼籲國會同僚放下現時的黨爭，回歸兩黨協商路線，以免越走越偏激。

他也表明共和黨同僚提出的健保替代案不可行，麥凱恩本人反對向Medicaid 開大刀。

參議院以一票之差 通過全院辯論廢除奧巴馬健保

麥凱恩說：”我們的醫療照顧系統亂七八糟，支持及反對奧巴馬健保的人都知道，必須有作為，共和黨人設法完結或替代它，又不想付出可怕的政治代價，我們還未找到方法，我不確定會找到。”

參議院共和黨領袖麥康尼（Mitch McConnell）則說：”*民眾受奧巴馬健保傷害，他們指望我們去矯正，這意味表決讓參院走向擺脫奧巴馬健保的失敗，這是我打算做的。”

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）反駁說：”民主黨人遭排斥，多數黨領袖秘密打造一項法案，完全越過委員會的程序，沒有公開聆訊，也無公開辯論，少數黨無機會修訂那法案，甚至無機會閱讀它。”

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