患腦癌麥凱恩現身國會投票 呼籲同僚放下黨爭

By

【KTSF】

確診患上腦癌的阿利桑那州共和黨聯邦參議員麥凱恩(John McCain)週二帶病返回國會投下贊成票,他一進入會場,就受到兩黨議員的熱烈歡呼,並發表內容帶訓示的講話,呼籲兩黨合作去解決問題。

麥凱恩週二的發言,花了相當多的篇幅檢討自己多年來的純粹為了黨派立場、為了壓低對方政黨、為了意氣而投票的做法,他呼籲國會同僚放下現時的黨爭,回歸兩黨協商路線,以免越走越偏激。

他也表明共和黨同僚提出的健保替代案不可行,麥凱恩本人反對向Medicaid 開大刀。

參議院以一票之差 通過全院辯論廢除奧巴馬健保

麥凱恩說:”我們的醫療照顧系統亂七八糟,支持及反對奧巴馬健保的人都知道,必須有作為,共和黨人設法完結或替代它,又不想付出可怕的政治代價,我們還未找到方法,我不確定會找到。”

參議院共和黨領袖麥康尼(Mitch McConnell)則說:”*民眾受奧巴馬健保傷害,他們指望我們去矯正,這意味表決讓參院走向擺脫奧巴馬健保的失敗,這是我打算做的。”

參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)反駁說:”民主黨人遭排斥,多數黨領袖秘密打造一項法案,完全越過委員會的程序,沒有公開聆訊,也無公開辯論,少數黨無機會修訂那法案,甚至無機會閱讀它。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。