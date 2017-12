By

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山李孟賢去世後,留下太太和兩個女兒,家屬以李孟賢的名義,在舊金山基金會底下設立了一個基金,希望延續李孟賢的信念,繼續服務社區。

家屬為李孟賢設立了”李孟賢社區基金”,隸屬於舊金山基金會(The SF Foundation)之下,主要用來資助李孟賢市長生前所支持的非牟利組織,以及對於這個城市來說重要的社會議題。

這個新的基金也開始接受民眾捐款,有興趣參與的民眾,可以將支票郵寄至舊金山基金會,支票抬頭請寫:”The SF Foundation: Edwin M. Lee Community Fund”

郵寄地址則是:1 Embarcadero Center, Suite 1400, San Francisco, CA 94111。

