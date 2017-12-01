娛樂用大麻法若二讀通過 李孟賢稱會簽署落實（視頻）

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【KTSF 游瑋珊報導】

舊金山市參議會一讀通過娛樂用大麻法，市長李孟賢表示，明白社區有不同意見，但如果二讀也通過，他會簽署落實。

加州明年元旦正式將娛樂用大麻列為合法，舊金山市參議會談了數月，週二晚一讀通過娛樂用大麻法，將手握最終決定的市長李孟賢表示，他會簽署落實。

市長李孟賢說：”我們需要劃定地區監管框架，若1月1日前沒做好，州府將接手，州府規定勢難反映舊金山的價值取向。”

華裔社區一直致力爭取收緊大麻店開業範圍的規定，以保護區內兒童，但相關的修訂案統統被否決，對此李孟賢表示，明白社區有不同意見，未來仍有多方面要討論。

市長李孟賢說：”用地規管、商業、稅款，未來都要討論，選民已同意，縱然我知道有人有強烈意見，我自己不抽，我也有我自己的意見，但作為生意，就得按理監管，確保從中取得好處，也得優先確保公共安全。”

市參議會將在下週二二讀，如果通過兼獲市長即時簽署落實，法例會在明年1月5日起實施。

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