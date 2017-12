娛樂用大麻法若二讀通過 李孟賢稱會簽署落實（視頻）

By

【KTSF 游瑋珊報導】

舊金山市參議會一讀通過娛樂用大麻法,市長李孟賢表示,明白社區有不同意見,但如果二讀也通過,他會簽署落實。

加州明年元旦正式將娛樂用大麻列為合法,舊金山市參議會談了數月,週二晚一讀通過娛樂用大麻法,將手握最終決定的市長李孟賢表示,他會簽署落實。

市長李孟賢說:”我們需要劃定地區監管框架,若1月1日前沒做好,州府將接手,州府規定勢難反映舊金山的價值取向。”

華裔社區一直致力爭取收緊大麻店開業範圍的規定,以保護區內兒童,但相關的修訂案統統被否決,對此李孟賢表示,明白社區有不同意見,未來仍有多方面要討論。

市長李孟賢說:”用地規管、商業、稅款,未來都要討論,選民已同意,縱然我知道有人有強烈意見,我自己不抽,我也有我自己的意見,但作為生意,就得按理監管,確保從中取得好處,也得優先確保公共安全。”

市參議會將在下週二二讀,如果通過兼獲市長即時簽署落實,法例會在明年1月5日起實施。

