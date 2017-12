李孟賢生前最後一個笑話 竟跟特朗普總統有關（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

週日在舊金山市長李孟賢的追悼會上,他的朋友、家人,還有政界同僚都相繼分享李孟賢不為人知的故事,包括他生前的最後一個笑話,竟然跟總統特朗普有關。

舊金山市政府證實,已故市長李孟賢死於心臟病發,終年65歲,週日下午的追悼會,以”感恩的城市慶祝光榮市長李孟賢的生命”為題,在市府大樓內的圓頂大廳舉行。

追悼會的氣氛不僅僅是感傷,更出現歡笑與懷念,呼應了李孟賢平日風趣幽默,沒有官架子的性格,他的女兒就說,父親一向是家裡的開心果。

女兒Brianna Lee說:”你們可能還不知道,他是個怎麼樣的父親,在家裡,爸爸不慬是我們的靈感,也是不絕的幽默、歡笑的泉源 ,他講笑話往往沒說完,自己便狂笑不止講不下去,有時候他會發送短信,告訴我們他當天的情況,像是一個他穿著勇士隊球衣,在灌籃的表情符號。”

李孟賢個子不高,跟他共事過的人說,市長也會拿自己的身高開玩笑。

舊金山市府官員Charlotte Mailliard Shultz說:”他每次在會議開場,或者是演講的時候都會說,我會非常簡短,因為我很矮,雖然我們不知道他要說甚麼,但內容總是很令人愉快的。”

李孟賢為了庇護城市政策,不惜槓上聯邦政府以及特朗普總統,舊金山前市長布朗(Willie Brown)就分享了李孟賢生前對他說的最後一個笑話。



前市長布朗說:”他告訴我,你知道我正在想,如果特朗普總統被起訴,需要到聯邦監獄坐牢的話,也許我們應把惡魔島監獄重新運作起來,這是李孟賢的最後一個笑話。”

許多政界人士也透露,李孟賢雖然身為市長,卻完全沒有官架子,態度極為親民。

代理市長London Breed就談到,4年前她與李孟賢到中國上海進行姐妹市交流的故事。

Breed說:”在中國,舊金山首個華裔市長,簡直就像個超級巨星和偶像,無論我們見到誰,或是到哪裡拜會,李市長就像是有鬍子的碧昂絲,但是李孟賢就是李孟賢,他都自己拿著行李,幫太太和其他人開門,去餐館吃完飯還會打包剩菜回家。”

聯邦眾議院少數黨領袖普洛西(Nancy Pelosi)說:”他總是微笑,和人互動,每次只要有剪綵活動或者是簽署法案的儀式,當大家要拍官方照片時,總是在找他,市長到哪裡去了,而市長總是在聆聽,在跟受到影響的人們交談,如此的有尊嚴,如此謙虛,是個大好人。”

聯邦參議員范士丹則透露了李孟賢與妻子Antia林進敏如何相識。

范士丹說:”1974年,李孟賢在Bowdoin大學畢業,同一年他很幸運遇到了他在香港學習時的國語家教,國語家教林進敏和學生李孟賢墜入愛河,6年後在1980年兩人結婚。”

李孟賢走了,留下的是大家對他的懷念。

加州州長布朗(Jerry Brown)說:”永懷李孟賢,他給了政治和舊金山 美名,因為他自己就是個好人。”

前舊金山市長、加州副州長紐森說:”得體、誠實又謙虛,他總是想要做對的事。”

