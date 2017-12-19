李孟賢生前最後一個笑話 竟跟特朗普總統有關（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

週日在舊金山市長李孟賢的追悼會上，他的朋友、家人，還有政界同僚都相繼分享李孟賢不為人知的故事，包括他生前的最後一個笑話，竟然跟總統特朗普有關。

舊金山市政府證實，已故市長李孟賢死於心臟病發，終年65歲，週日下午的追悼會，以”感恩的城市慶祝光榮市長李孟賢的生命”為題，在市府大樓內的圓頂大廳舉行。

追悼會的氣氛不僅僅是感傷，更出現歡笑與懷念，呼應了李孟賢平日風趣幽默，沒有官架子的性格，他的女兒就說，父親一向是家裡的開心果。

女兒Brianna Lee說：”你們可能還不知道，他是個怎麼樣的父親，在家裡，爸爸不慬是我們的靈感，也是不絕的幽默、歡笑的泉源 ，他講笑話往往沒說完，自己便狂笑不止講不下去，有時候他會發送短信，告訴我們他當天的情況，像是一個他穿著勇士隊球衣，在灌籃的表情符號。”

李孟賢個子不高，跟他共事過的人說，市長也會拿自己的身高開玩笑。

舊金山市府官員Charlotte Mailliard Shultz說：”他每次在會議開場，或者是演講的時候都會說，我會非常簡短，因為我很矮，雖然我們不知道他要說甚麼，但內容總是很令人愉快的。”

李孟賢為了庇護城市政策，不惜槓上聯邦政府以及特朗普總統，舊金山前市長布朗（Willie Brown）就分享了李孟賢生前對他說的最後一個笑話。



前市長布朗說：”他告訴我，你知道我正在想，如果特朗普總統被起訴，需要到聯邦監獄坐牢的話，也許我們應把惡魔島監獄重新運作起來，這是李孟賢的最後一個笑話。”

許多政界人士也透露，李孟賢雖然身為市長，卻完全沒有官架子，態度極為親民。

代理市長London Breed就談到，4年前她與李孟賢到中國上海進行姐妹市交流的故事。

Breed說：”在中國，舊金山首個華裔市長，簡直就像個超級巨星和偶像，無論我們見到誰，或是到哪裡拜會，李市長就像是有鬍子的碧昂絲，但是李孟賢就是李孟賢，他都自己拿著行李，幫太太和其他人開門，去餐館吃完飯還會打包剩菜回家。”

聯邦眾議院少數黨領袖普洛西（Nancy Pelosi）說：”他總是微笑，和人互動，每次只要有剪綵活動或者是簽署法案的儀式，當大家要拍官方照片時，總是在找他，市長到哪裡去了，而市長總是在聆聽，在跟受到影響的人們交談，如此的有尊嚴，如此謙虛，是個大好人。”

聯邦參議員范士丹則透露了李孟賢與妻子Antia林進敏如何相識。

范士丹說：”1974年，李孟賢在Bowdoin大學畢業，同一年他很幸運遇到了他在香港學習時的國語家教，國語家教林進敏和學生李孟賢墜入愛河，6年後在1980年兩人結婚。”

李孟賢走了，留下的是大家對他的懷念。

加州州長布朗（Jerry Brown）說：”永懷李孟賢，他給了政治和舊金山 美名，因為他自己就是個好人。”

前舊金山市長、加州副州長紐森說：”得體、誠實又謙虛，他總是想要做對的事。”

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