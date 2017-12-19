李孟賢生前最後一個笑話 竟跟特朗普總統有關（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】
週日在舊金山市長李孟賢的追悼會上，他的朋友、家人，還有政界同僚都相繼分享李孟賢不為人知的故事，包括他生前的最後一個笑話，竟然跟總統特朗普有關。
舊金山市政府證實，已故市長李孟賢死於心臟病發，終年65歲，週日下午的追悼會，以”感恩的城市慶祝光榮市長李孟賢的生命”為題，在市府大樓內的圓頂大廳舉行。
追悼會的氣氛不僅僅是感傷，更出現歡笑與懷念，呼應了李孟賢平日風趣幽默，沒有官架子的性格，他的女兒就說，父親一向是家裡的開心果。
女兒Brianna Lee說：”你們可能還不知道，他是個怎麼樣的父親，在家裡，爸爸不慬是我們的靈感，也是不絕的幽默、歡笑的泉源 ，他講笑話往往沒說完，自己便狂笑不止講不下去，有時候他會發送短信，告訴我們他當天的情況，像是一個他穿著勇士隊球衣，在灌籃的表情符號。”
李孟賢個子不高，跟他共事過的人說，市長也會拿自己的身高開玩笑。
舊金山市府官員Charlotte Mailliard Shultz說：”他每次在會議開場，或者是演講的時候都會說，我會非常簡短，因為我很矮，雖然我們不知道他要說甚麼，但內容總是很令人愉快的。”
李孟賢為了庇護城市政策，不惜槓上聯邦政府以及特朗普總統，舊金山前市長布朗（Willie Brown）就分享了李孟賢生前對他說的最後一個笑話。
前市長布朗說：”他告訴我，你知道我正在想，如果特朗普總統被起訴，需要到聯邦監獄坐牢的話，也許我們應把惡魔島監獄重新運作起來，這是李孟賢的最後一個笑話。”
許多政界人士也透露，李孟賢雖然身為市長，卻完全沒有官架子，態度極為親民。
代理市長London Breed就談到，4年前她與李孟賢到中國上海進行姐妹市交流的故事。
聯邦參議員范士丹則透露了李孟賢與妻子Antia林進敏如何相識。
范士丹說：”1974年，李孟賢在Bowdoin大學畢業，同一年他很幸運遇到了他在香港學習時的國語家教，國語家教林進敏和學生李孟賢墜入愛河，6年後在1980年兩人結婚。”
李孟賢走了，留下的是大家對他的懷念。
加州州長布朗（Jerry Brown）說：”永懷李孟賢，他給了政治和舊金山 美名，因為他自己就是個好人。”
前舊金山市長、加州副州長紐森說：”得體、誠實又謙虛，他總是想要做對的事。”
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