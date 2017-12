李孟賢生前專注住房發展 任內增建可負擔房屋（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山市長李孟賢生前任期內大力推動的項目之一,就是增建及改建市內可負擔房屋,位於華埠的平園公共房屋也備受李孟賢關注。

華埠的平園公屋最早建於1950年代,至今共有4棟建築,李婆婆是平園最早期的住客,見證著平園的改變。

她與李孟賢相識於1977年,當時李孟賢是亞洲法律聯誼會的一位年輕律師,即使後來李孟賢做了市長,李婆婆還是把他當自己的孩子看待。

李婆婆說:”我都叫他Ed Lee,我都沒有叫他市長,我說我當Ed 是我的兒子,讓他開口笑,跟他聊天,他很健談,常常都有好笑容。”

1978年,平園公屋發生一起駭人聽聞的強姦案,一名19歲少女夜晚下班,回平園公屋6樓時,因為電梯壞掉,樓梯內又沒有照明,不幸遭到歹徒強暴,並被歹徒殘忍推到樓下庭院而身亡。

事件震驚整個社區,李孟賢於是發起罷租行動,要求當時的平園管理機構改善治安問題。

華協中心代表林梁淑萍說:”他提議的罷租不是不給租金,事實租客一定要做好服務的本分,就是交租金,但是交給一個信託銀行,並要求民居局要改善安全措施,然後才能拿到租金,所以是一個很大的成功。”

李婆婆說:”平園罷租幾個橫幅,也是他教我們怎樣寫的。”

服務華裔移民的華協中心,一直致力開發可負擔房屋,林梁淑萍回憶說,李孟賢當年還代表華埠社區,力爭機會興建可負擔房屋。

林梁淑萍說:”那個時候在建東銀行,在Montgamery和Clay街那裡想建他們的大廈,那時李孟賢都有跟他們交涉,代表這個社區,然後就得到一筆撥款,給我們發展可負擔房屋。”

平園公屋現在由華協中心負責管理,李孟賢任市長後致力改善平園公屋的居住條件及治安,並撥款協助平園4棟大樓進行改建工程。

李婆婆說:”我要求市長你一定要給錢啊,不給錢我們華協中心,不會建好完成工作,現在不是很好。”

林梁淑萍說:”其實我覺得他是心在華埠,他真的很關注我們華人,尤其是低收入,需要這個幫助的人士,做市長後更加兼顧整個舊金山可負擔房屋方面的要求。”

目前西平園已完成翻新,東平園和北平園仍在改建中,華協中心及租客都認為,李孟賢的工作作風,值得很多公務員借鑒和學習。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。