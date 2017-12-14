李孟賢生前專注住房發展 任內增建可負擔房屋（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山市長李孟賢生前任期內大力推動的項目之一，就是增建及改建市內可負擔房屋，位於華埠的平園公共房屋也備受李孟賢關注。

華埠的平園公屋最早建於1950年代，至今共有4棟建築，李婆婆是平園最早期的住客，見證著平園的改變。

她與李孟賢相識於1977年，當時李孟賢是亞洲法律聯誼會的一位年輕律師，即使後來李孟賢做了市長，李婆婆還是把他當自己的孩子看待。

李婆婆說：”我都叫他Ed Lee，我都沒有叫他市長，我說我當Ed 是我的兒子，讓他開口笑，跟他聊天，他很健談，常常都有好笑容。”

1978年，平園公屋發生一起駭人聽聞的強姦案，一名19歲少女夜晚下班，回平園公屋6樓時，因為電梯壞掉，樓梯內又沒有照明，不幸遭到歹徒強暴，並被歹徒殘忍推到樓下庭院而身亡。

事件震驚整個社區，李孟賢於是發起罷租行動，要求當時的平園管理機構改善治安問題。

華協中心代表林梁淑萍說：”他提議的罷租不是不給租金，事實租客一定要做好服務的本分，就是交租金，但是交給一個信託銀行，並要求民居局要改善安全措施，然後才能拿到租金，所以是一個很大的成功。”

李婆婆說：”平園罷租幾個橫幅，也是他教我們怎樣寫的。”

服務華裔移民的華協中心，一直致力開發可負擔房屋，林梁淑萍回憶說，李孟賢當年還代表華埠社區，力爭機會興建可負擔房屋。

林梁淑萍說：”那個時候在建東銀行，在Montgamery和Clay街那裡想建他們的大廈，那時李孟賢都有跟他們交涉，代表這個社區，然後就得到一筆撥款，給我們發展可負擔房屋。”

平園公屋現在由華協中心負責管理，李孟賢任市長後致力改善平園公屋的居住條件及治安，並撥款協助平園4棟大樓進行改建工程。

李婆婆說：”我要求市長你一定要給錢啊，不給錢我們華協中心，不會建好完成工作，現在不是很好。”

林梁淑萍說：”其實我覺得他是心在華埠，他真的很關注我們華人，尤其是低收入，需要這個幫助的人士，做市長後更加兼顧整個舊金山可負擔房屋方面的要求。”

目前西平園已完成翻新，東平園和北平園仍在改建中，華協中心及租客都認為，李孟賢的工作作風，值得很多公務員借鑒和學習。

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