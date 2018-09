布里德為灣景區餐廳剪綵 宣揚市府協助小商戶政策（視頻）

By

【KTSF 游瑋珊報導】

舊金山市長布里德(London Breed)為灣景區一間餐廳剪綵,藉機宣揚市府協助小商戶政策。

布里德週一為灣景區一間餐廳揭幕,新餐廳由一名在區內土生土長的非洲裔婦女開設,是她在區內主理的第二家餐廳,布里德盛讚她願意回饋社區。

布里德說:”很不幸,舊金山非洲裔人口正急劇減少,這持續是個挑戰,很慶幸April選在這裡投資,在她的家投資。”

Cafe Envy東主April Spears說:”很高興可在區內開業,得延續非洲裔商戶傳統,這對我和社區都很重要。”

相對舊店著名的傳統風味炸雞,新餐廳主打沙律等健康食品,店主承認要顧及社區人口結構轉變,新鄰居有新要求。

餐牌上還有一系列的雞尾酒,舊金山酒牌一向昂貴,但州府去年放寬在舊金山一些發展度相對低的地區發酒牌,相對之前炒至25萬,店主只需付15,000元,餐廳也是市內80年以來,首家獲發連烈酒的酒牌的餐廳。

新餐廳還受惠於多項市府協助小商戶的政策,包括由已故市長李孟賢牽頭,專門協助餐飲業的小商業勵進計劃,布里德藉餐廳開業,為這些計劃做宣傳。

布里德說:”小商業勵進計劃,協助小商戶游走於市府教人發瘋的官僚程序,SF Shines為店舖改善門面的撥款,終究我們希望小商戶能成功。”

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。