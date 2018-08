舊金山安全注射示範中心開放給民眾參觀（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

加州議會通過議案允許舊金山提供安全注射中心的實驗性計劃,目前等待州長布朗簽署,而舊金山也先在田德隆區設立一個示範中心,給民眾參觀、提供意見。

名為”Safer Inside”的示範中心,設立在Taylor街和Ellis街交界的Glide紀念教堂,週二到週五開放給民眾參觀。

安全注射中心主要有三個部分,首先是接待處,給來使用服務的人登記,用戶不需要給自己的真實姓名。

第二個部分讓用戶索取所需要的用品,例如消毒用具、針筒和收集針筒的罐子等,用戶可以在執勤醫生或護士的監督下注射毒品。

第三個部分是讓用戶休息的地方,用戶也可以在這裡取得如何申請社會服務,甚至是戒毒服務的資訊。

舊金山市長布里德(London Breed)週三參觀了這個示範中心,她之後向民眾發言時透露,舊金山有超過22萬個吸毒人士,是通過注射方式吸毒,去年有193人因為吸毒過量死亡。

布里德:”持續保持現狀,希望問題自動解決並不可行,嗜毒問題不會因我們不願見到而自動消失,這類預防吸毒過量的設施行得通。”

布里德引述的數據顯示,全球有超過120個安全注射中心,到目前為止,沒有任何人在這些中心吸毒過量而死亡,而已溫哥華的案例而言,注射中心有三成的使用者隨後接受戒毒治療,而也可以減低一些如愛滋病和C型肝炎的傳染,當局週三也就注射中心在現場舉行座談會。

一些保守人士批評,安全注射中心會鼓勵人們進去吸毒。

代表華協中心的方小龍牧師(Norman Fong)表示,至少這類中心可以提供戒毒資訊。

方小龍說:”最終目標是要所有人戒毒,華裔社區會反對大麻和毒品,這個我了解,但是吸毒是真問題,我一個朋友戒不了,現已離世。”

田德隆鄰里發展中心的社區服務主任陳素嫻表示,安全注射中心可以幫助社區。

陳素嫻說:”我們的社區如果有這些地方,起碼有部分的吸毒者回來這裡,第一、他們也是人,他們的生命也是寶貴的,第二、我們的社區在街道上就少了針筒,要是小孩子放學、在公園玩,或是長者出外,他們都會比較安全。”

州長布朗一旦簽署法例,舊金山市府就會決定在哪裡設立這個注射中心。

