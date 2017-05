舊金山華埠團體舉行五一勞動節集會 表達民生訴求（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

週一是五一勞動節,舊金山華埠有多個華人組織舉行集會,表達對多個民生議題的意見。

華人進步會、華埠社區住客聯會,以及華協中心等近百名社區人士,週一早上齊集在舊金山華埠花園角,勞動節著重的理應是工人權益,但團體認為,每ㄧ個工人有多重身份,可以同時是住客、家長,甚或學生,加上特朗普政府推出很多政策對不少低收入的移民家庭都有負面影響,例如是增加對非公民入境的限制、有意削減對醫療及交通等各方面的開支,所以應該爭取每ㄧ個機會去表達意見。

華人進步會發言人李麗霜說:”因為現在很多移民在舊金山很難生活,包括在全美一樣,租金昂貴,醫療又受到威脅,移民問題,大家都聽到很多被遣返,很多入境出境都會增添很多麻煩,我希望政府會重視我們移民的力量。”

阿霜指,近日總統特朗普推出一些減稅政策,但大多只是惠及富人,對一些中低收入的家庭沒有太大幫助 。

而她亦關注醫保問題,如果政府將來真的要廢除奧巴馬健保,阿霜指,她的家庭不符合白卡,同時亦不能夠負擔私人的醫保,希望政府在制定政策前,能以惠及最多數人的利益著想。

她也認為,舊金山是一個歡迎移民,又由移民組成的城市,新移民每天辛勞工作賺錢養家,希望現屆政府明白,新移民對整個國家是有貢獻。

李麗霜說:”我不覺得你英文不好,人數少,就不代表你沒有自己的權利,因為你英文不好,亦不代表要被人欺負,我們英文不好,我們都很努力工作,努力在社會上做我們應該做的事。”

集會過後,一行近百人就由華埠出發,遊行至Market街參與一個全市性的大型集會。

