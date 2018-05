By

【KTSF 張麗月報導】

週二是五一國際勞動節,全美各地都有勞工團體上街遊行,捍衛本身的權益,也有團體為移民權益發聲。

在德州的五一遊行,發起人表示,不論膚色種族和移民身份,工人都應該有平等的權益和保障。

德州海灣地區勞工聯會執行總監Hany Khalil說:”希望這國家不論宗教、是否公民身份、語言等,都有權在這裡,因為你們是社區和國家的部份,我們希望確保工人的權益受到保護。”

遊行的發起人表示,今年部份集會是針對特朗普的移民改革政策,好像旅遊禁令和DACA計劃等。



在洛杉磯發起遊行的DACA受惠人Paulina R說:”我們與DACA計劃受惠人團結一致,因為美國由移民組成。”

五一國際勞動節起源於1886年,即132年前,芝加哥20多萬名工人為爭取每天工作8小時而舉行大罷工,幾經流血衝突鬥爭之後,終於獲得勝利。

往後每逢5月1日,世界各地的工人都發起遊行集會來慶祝這大日子。

