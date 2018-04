By

【i-CABLE】

香港消委會測試床褥,發現並非愈硬,承托度愈好,與價格平貴亦沒有關係。

消委會測試了25款單人床褥,彈簧床褥的承托能力一般較泡膠床褥好,不過未必愈貴一定愈好。

賣1,490元(港幣)的宜家家居和8.006元的蓆夢思床褥,承托表現、耐用程度等總評分同樣是3粒半星,最高分的4個樣本都是中價的床褥,賣約3,000元。

測試又發現,香港市面的床褥整體較歐美的偏硬,今次測試的有15款,屬非常硬或硬,但承托表現不及中等硬度床褥。

消委會提醒床褥過硬,會導致身體負重點受壓,背肌放鬆不到,買床褥時最好試清楚。她又建議床褥睡過一段時間後,要前後、上下調轉,避免一邊過度受壓。

