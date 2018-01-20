美國國防部長發表戰略報告 抗衡中俄成首務

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【KTSF 吳倩妤報導】

特朗普出任總統後，首份國防戰略報告出爐，焦點在於重申國安戰略，並要在太空及網絡投放更多資源。

國防部長馬蒂斯（James Mattis)）發表的國防戰略報告，和回應特朗普 上月所發表的國安戰略，重心由奧巴馬時期的反恐轉移到抗衡中俄。

報告指出，抗衡急速擴張的中國，及具侵略性的俄羅斯，已成為美國國家安全的首要任務，甚至超越恐怖主義的威脅。

報告指來自中俄的競爭，已威脅美國在全球的軍事優勢，需要增加投資。

報告亦點名批評北韓、伊朗等為”流氓政權”，追求核武及支持恐怖主義，令地區以致世界不穩。

馬蒂斯指美軍仍然強大，但在每個範疇的比較優勢，都正持續削弱，當中包括海、陸、空、太空及網絡，原因是近年須應付長久的戰事，以及軍方所獲資源不足夠。

國防戰略報告提出了三大目標，包括重建美軍備戰狀態及加強戰力、加強同盟關係並吸引新夥伴、改革國防部運作以提升績效。

加強戰力包括核武現代化，發展更多選項以反制對手，另外亦會加強投放資源在太空及網絡，還有自動化及人工智能系統。

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