習近平接見美國防長馬蒂斯 稱領土一寸也不能丟

中國國家主席習近平與訪華的美國國防部長馬蒂斯會面,習近平表示,中美發展友好關係有助促進全球和平、穩定與繁榮,又強調在主權及領土完整問題,中國態度堅定明確,領土一寸也不能丟。

習近平在北京人民大會堂接見馬蒂斯,習近平向他重申中國堅持走和平發展道路,不會走擴張和殖民主義道路。

習近平形容,中美關係是全球最重要的雙邊關係之一,中美關係發展得好,可以造福兩國與各國人民,有利於全球與地區的和平、穩定、繁榮。

談到主權及領土完整問題,習近平說中國的態度堅定和明確,老祖宗留下來的領土一寸也不能丟,別人的東西一分一毫也不要。

習近平指,兩軍關係是中美關係組成的重要部分,加強兩軍各層次的交往,有利於消除疑慮、誤解誤判和意外事件。

馬蒂斯向習近平表示,美方亦高度重視兩國軍方關係,願與中方加強戰略溝通,避免衝突對抗。

早前國防部長魏鳳和在八一大樓為馬蒂斯舉行歡迎儀式,魏鳳和指馬蒂斯今次到訪,有助緩和中美近期緊張關係,促進雙方戰略互信。

馬蒂斯重申,兩軍關係是推動兩國更廣泛關係的重要因素,期望此行與中方展開開放與坦誠的對話。

