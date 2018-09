【i-CABLE】

美國國防部長馬蒂斯到訪馬其頓,支持當地加入北約。

馬其頓總理扎埃夫為馬蒂斯舉行歡迎儀式,當地月底將會舉行公投,決定是否更改國名為北馬其頓共和國。

馬蒂斯表示支持當地民眾投下關乎國家未來的決定性一票,他又批評俄羅斯利用金錢和其他方式企圖干預公投。

一旦通過改國名,當地與希臘多年來的爭端將會結束,消除馬其頓加入北約和歐盟的障礙。

北約秘書長斯托爾滕貝格德國總理默克爾等,近日已先後到訪以示支持。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。