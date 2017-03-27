神偷深夜闖德國博物館 偷走221磅重金幣

By

【KTSF】

位於德國柏林的博德博物館週一發生罕見失竊案件，一枚重達221磅的金幣展品竟然被賊人偷走，總值達數百萬美元。

警方稱，賊人是於凌晨3時半左右從博物館的窗戶潛入犯案，失竊的金幣名為”大楓葉”，賊人打破收藏該枚金幣的櫃子，在警方接報到場前逃之夭夭。

警方在附近的路軌發現一條長梯，暫時未知是否與劫案有關。

失竊的金幣厚達1.18吋，直徑達20.9吋，面值為100萬加幣，約75萬美元，但如果以重量計，市值其實達到450萬美元。

警方沒有透露博物館內是否有保安攝錄機拍下賊人的犯案過程，但以金幣的重量計，警方相信有多於一名賊人涉案。

博物館表示，該枚金幣的純度已打入健力士紀錄大全，金幣一面是英女王頭像，另一面是楓葉，於2007年由加拿大皇家鑄幣廠限量發行，於2010年12月起在博德博物館展出。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。