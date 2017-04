委內瑞拉反對派大示威釀警民衝突 最少兩死

By

【i-CABLE】

委內瑞拉反對黨派發起大規模遊行,抗議總統馬杜羅獨裁統治遊行演變成警民衝突,最少兩人中槍死亡,令本月示威的死亡人數增加至7個人。

同樣的衝突場面,再次在委內瑞拉各地上演。警方以催淚彈、水炮驅散示威者,示威者就撿起街頭的石塊還擊。唯一不同是示威人數創下近年新高,數十萬人兵分二十多路,原定和平遊行到首都加拉加斯政府申訴專員公署抗議,要求政府就一再拖延的選舉提出時間表,以及停止鎮壓示威。

即使當局封路,出動保安部隊阻撓,示威者亦寧願繞路而行;但由於中途爆發警民衝突,遊行才要腰斬。期間最少兩人死亡,一名十八歲男學生前往踢球時被親政府民眾槍殺。而聖克里斯托瓦爾一名女大學生參加完示威後,給駛過的電單車上的人擊斃。

親政府人士亦在加拉加斯集會,與反政府示威者打對台。

總統馬杜羅致詞時指反政府示威是政變,稱會向發起示威的國會議長追究,但同時呼籲支持者要為勝出選舉做好準備,不過他沒有提及選舉何時舉行。

美國國務卿蒂勒森指美國密切關注委內瑞拉局勢;而十一個拉丁美洲國家本周亦發表聯合聲明,要求委內瑞拉為選舉定出時間表,從速解決當前危機。

