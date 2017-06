By

【KTSF 崔凱橋報導】

中半島Millbrae市一名華裔男按摩師,涉嫌不當觸摸顧客被警方拘捕。

警方表示,事發於星期二下午2時15分左右,一名40歲的女顧客光顧位於Park Place 106號,Four Seasons Foot Spa按摩店,居住在Monterey市的51歲男按摩師的Shidong Li,在提供按摩服務的時侯,涉嫌不恰當地觸摸那名女顧客。

女受害人離開按摩中心後致電911報警救助,警方以涉嫌性侵犯在按摩中心拘捕疑犯。

