舊金山華埠按摩院被起訴賣淫 業主逼遷結業（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山華埠附近一家按摩院涉嫌從事色情交易,被市政府起訴.隨後在業主逼遷下結業。

被市政府起訴的是按摩院的華裔東主周潔琴(譯音:Jie Qin Zhou)和按摩院所在建築物的業主Frank B. Iavarone,業主在逼遷按摩院後,向市府律師展示該建築物的空置二樓大廳。

位於Kearny 街325號的皇后健康中心,在過去6年屢次因違法而被罰款,也曾被吊銷營業執照,市府律師Dennis Herrera表示,對能夠強迫一家違法商戶關閉感到滿意。

根據法庭文件 ,該按摩院從2010年開始涉嫌從事色情交易,除了觸犯健康、安全法例和造成公共滋擾之外,也觸犯了反賣淫州法。

案情指按摩師涉嫌在工作時衣衫不整,甚至有部分赤裸,而按摩院的大門也在營業時間不當上鎖。

在去年的一次執法行動中,警方也發現該按摩院有問題院內有一些情趣用具,市府律師表示該按摩院在網上和在報刊登廣告招攬生意。

