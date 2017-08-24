麻省醫院女工獨贏7.59億Powerball 立即辭職享受人生

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週三晚開彩的Powerball樂透，一名幸運兒一注獨中7.59億元巨額獎金，這名幸運兒是居住在麻省的53歲婦人Mavis L. Wanczyk，她在得知中奬後，已致電她工作的醫院，說今後不會再來上班，實現萬千打工仔的夢想。

Wanczyk週四現身領獎，她說中獎後只想休息，放鬆一下。

Wanczyk育有兩名成年子女，她選擇一次過領取4.8億元獎金，除稅後獎金金額是3.36億元，幸運兒如果選擇分期領取獎金，可以取得更多獎金。

她說在開彩前，她下班時還對人說：”永遠不會是我，這只是我一直都有的夢想。”

之後她查閱開彩號碼，發現自己中頭獎。

週三晚的Powerball開彩，是美國有史以來獎金第二高的一次，史上最高的一次是2016年1月的一次Powerball開彩，當時獎金高達16億元，有3名幸運兒贏得。

Powerball週三開出的號碼為7、26、16、23、6，Powerball號碼為4號。

中獎彩票是由麻省Chicopee市的Pride Station & Store售出，而在公布結果時，麻省彩票局一度擺烏龍，在東岸時間凌晨2時半首先公布是由Watertown市的The Handy Variety便利店售出中獎彩票，至早上8時半才作出更正。

而售出中獎彩券的店主將獲得5萬元獎金，他說會把獎金捐出作慈善用途。

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