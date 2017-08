麻省醫院女工獨贏7.59億Powerball 立即辭職享受人生

By

【KTSF】

週三晚開彩的Powerball樂透,一名幸運兒一注獨中7.59億元巨額獎金,這名幸運兒是居住在麻省的53歲婦人Mavis L. Wanczyk,她在得知中奬後,已致電她工作的醫院,說今後不會再來上班,實現萬千打工仔的夢想。

Wanczyk週四現身領獎,她說中獎後只想休息,放鬆一下。

Wanczyk育有兩名成年子女,她選擇一次過領取4.8億元獎金,除稅後獎金金額是3.36億元,幸運兒如果選擇分期領取獎金,可以取得更多獎金。

她說在開彩前,她下班時還對人說:”永遠不會是我,這只是我一直都有的夢想。”

之後她查閱開彩號碼,發現自己中頭獎。

週三晚的Powerball開彩,是美國有史以來獎金第二高的一次,史上最高的一次是2016年1月的一次Powerball開彩,當時獎金高達16億元,有3名幸運兒贏得。

Powerball週三開出的號碼為7、26、16、23、6,Powerball號碼為4號。

中獎彩票是由麻省Chicopee市的Pride Station & Store售出,而在公布結果時,麻省彩票局一度擺烏龍,在東岸時間凌晨2時半首先公布是由Watertown市的The Handy Variety便利店售出中獎彩票,至早上8時半才作出更正。

而售出中獎彩券的店主將獲得5萬元獎金,他說會把獎金捐出作慈善用途。

