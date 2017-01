江蘇省抽查口罩 發現逾六成不合格（視頻）

By

【i-CABLE】

北京霧霾嚴重,但現時霧霾都南下殺到落珠三角,香港空氣都轉差,中國氣象局指香港空氣差與中國無關,是香港天氣自己不利於污染物擴散,如要選購口罩,特別在中國,口罩不要亂戴,戴上不合格的口罩,隨時比沒有戴更危險,江蘇省抽查160批次口罩,發現六成二都不合格。

在霧霾圍城的北京,口罩已經是市民出門的必需品,口罩亦愈來愈暢銷。

市面上售賣的口罩,主要產自江蘇、廣東、上海、安徽、湖北等地,新華社指目前有近千間口罩生產商,比2013年多近一倍,年產約6億個口罩,而口罩款式亦花多眼亂,民眾如何選擇呢?

市面上很多口罩都聲稱有檢驗、有認證,如這款賣1元5角一個,聲稱有四層防護,有助阻隔微塵及煙霧的口罩,上面還印有 PM2.5 的字樣,不過鼻的位置沒鐵線,摸上去亦非常薄.

江蘇省質監局委託質檢中心抽檢在網上及商店出售聲稱可以防霧霾、防顆粒物、防 PM2.5 等功能的口罩,測試它們的過濾效率、呼吸阻力、洩漏性、甲醛含量等,發現160批次的口罩樣本中,有99批次的樣本品質有問題,即是近六成二的口罩不合格,以價錢去劃分的話,亦發現一分錢一分貨,10元以下一個的口罩,有近八成都有問題,30元的以上一個的口罩就驗不出有問題。

專家表示選購口罩時,除了要留意過濾效率外,亦都要選適合自己面形的,使用時亦都要注意衛生,孕婦或呼吸困難及皮膚敏感的人則要小心使用。

衛計委近日亦提醒口罩生產商要在產品顯著部位,清楚標示產品的防護級別、使用說明、推薦使用時間,儲存期及消毒方式等。

