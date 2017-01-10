江蘇省抽查口罩 發現逾六成不合格（視頻）

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北京霧霾嚴重，但現時霧霾都南下殺到落珠三角，香港空氣都轉差，中國氣象局指香港空氣差與中國無關，是香港天氣自己不利於污染物擴散，如要選購口罩，特別在中國，口罩不要亂戴，戴上不合格的口罩，隨時比沒有戴更危險，江蘇省抽查160批次口罩，發現六成二都不合格。

在霧霾圍城的北京，口罩已經是市民出門的必需品，口罩亦愈來愈暢銷。

市面上售賣的口罩，主要產自江蘇、廣東、上海、安徽、湖北等地，新華社指目前有近千間口罩生產商，比2013年多近一倍，年產約6億個口罩，而口罩款式亦花多眼亂，民眾如何選擇呢？

市面上很多口罩都聲稱有檢驗、有認證，如這款賣1元5角一個，聲稱有四層防護，有助阻隔微塵及煙霧的口罩，上面還印有 PM2.5 的字樣，不過鼻的位置沒鐵線，摸上去亦非常薄.

江蘇省質監局委託質檢中心抽檢在網上及商店出售聲稱可以防霧霾、防顆粒物、防 PM2.5 等功能的口罩，測試它們的過濾效率、呼吸阻力、洩漏性、甲醛含量等，發現160批次的口罩樣本中，有99批次的樣本品質有問題，即是近六成二的口罩不合格，以價錢去劃分的話，亦發現一分錢一分貨，10元以下一個的口罩，有近八成都有問題，30元的以上一個的口罩就驗不出有問題。

專家表示選購口罩時，除了要留意過濾效率外，亦都要選適合自己面形的，使用時亦都要注意衛生，孕婦或呼吸困難及皮膚敏感的人則要小心使用。

衛計委近日亦提醒口罩生產商要在產品顯著部位，清楚標示產品的防護級別、使用說明、推薦使用時間，儲存期及消毒方式等。

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