【KTSF 崔凱橋報導】

剛過去的週末,東灣Emeryville市的Target商店發生持械搶劫案,警方週一發放閉路電視片段。

9月2日週六凌晨,Emeryville市警方接到報案,3名劫匪持槍打劫位於40街的Target商店,其中至少有兩人攜帶武器,包括一把手槍和一支步槍。

從閉路電視的畫面看見,3名蒙臉的男子衝入店內,最後一名疑犯取出步槍,阻止正嘗試逃走的女職員,期間更踢向趴在地上的女職員,阻止她接近門口。

隨後兩名劫匪拿著收銀台的現金,與第3名疑犯走出店外後,駕駛銀色四門房車離去,而整個搶劫的過程只有1分05秒,目前未知商店的損失金額。

任何目擊者如有相關線索,可聯繫當地警方,電話是(510) 596-3700。

