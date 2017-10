馬利蘭州職場槍擊案 3死兩傷槍手在逃

By

【KTSF】

馬利蘭州週三早上發生職場槍擊案,一名槍手在一個商業園區開槍射殺3名同事,槍傷另外兩人,槍手行兇後目前在逃。

警方稱,槍手是37歲男子Radee Labeeb Prince,事發於Edgewood市的Emmorton Business Park.

警方正在追緝兇徒的下落,他持有手槍,被指是極度危險人物,警方未透露其行兇動機。

而位於案發商業園區的Advanced Granite Solutions公司,東主Barak Caba表示,死傷者與兇徒都是其僱員,兇徒入職約4個月,是機器操作員。

傷者目前情況危殆,已送院搶救,當局目前把案件定性為職場槍擊案,暫時沒有跡象顯示案件與恐怖襲擊有關。

由於槍手仍然在逃,附近學校已封鎖,不准進出,以防萬一。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。