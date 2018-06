By

【KTSF】

馬利蘭州Annapolis市一間報社週四發生槍擊案,有多人中槍,警方已將開槍疑犯拘捕。

The Capital Gazette記者Phil Davis在社交網站Twitter發推文稱,有一人持搶闖進報社開槍,子彈射中多名僱員,他說槍手是從玻璃門外開槍射入報社辦公室。

他在推文中稱有人死亡,但當局尚未證實是否有人死亡,但確定有人受傷。

當局稱執法人員仍在搜查案發大樓,看看有沒有炸彈或其他槍手。

