馬利蘭州一所高中週二早上發生槍擊案,當局稱有人受傷,目前案件已受控,當局尚未透露詳情。

St. Mary縣警發言人Julie Yingling稱,案件有人受傷,但沒有透露有多少人受傷或傷勢如何,暫時沒有死亡報告。

而據當地報章報導,有學生說槍擊案在早上8時左右發生,他說聽到一下槍聲,然後看到一名女子倒地,他見狀立即奔逃。

事發於Great Mills高中,有約1,600名學生就讀,Patuxent River空軍基地就在附近。

聯邦調查局與聯邦煙酒火器及爆炸物管理局已派員到場協助調查,縣警局呼籲家長到Leonardtown高中與子女團聚。

