【KTSF 崔凱橋報導】

馬里蘭州與華盛頓特區的司法部長週日晚宣佈,將入稟控告特朗普總統。

兩位司法部長週一下午將會公布訴訟詳情,但據華盛頓郵報報導,訴訟有可能就特朗普涉嫌收受外國政府利益而違憲。

訴訟指控特朗普違反承諾,自上任後繼續持有他的公司,與公務有利益衝突。

本次訴訟是首個由政府提出針對特朗普上任後的商業聯繫的訴訟。

