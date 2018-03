最乞人憎”藥廠行政總裁Martin Shkreli涉欺詐判囚7年

By

曾經被媒體形容為”最乞人憎”的藥廠行政總裁Martin Shkreli,去年被裁定欺詐罪名成立後,週五被判入獄7年。

3年前Shkreli把一種愛滋病患者必須服用的藥物大幅加價50倍,而一夜成名為大壞人,但他的定罪就與此無關。

他在去年被裁定用龐氏騙局手法,在2012年之前經營MSMB對沖基金時,欺詐基金的投資人,以及在2012年至2014年,不當挪用他主管的Retrophin藥廠的資金。

經常表現傲慢的Shkreli,週五在法庭上哭著承認做錯,又向投資者道歉。

Shkreli被定罪後,曾經向在網上追隨他的人懸賞5,000元,呼籲他們在希拉莉推銷新書巡迴各地期間,從她頭上拔出頭髮,他此舉最終令法官撤銷他的保釋,導致他被囚禁至今。

